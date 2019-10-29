Şişman kedinin zayıflama çabası sosyal medyada viral oldu

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ABD'deki Northshore Veterinerliği, 11 kiloluk shorthair cinsi kedi Cinderblock'un, zayıflama yolcuğunu tüm insanlarla paylaşıyor.

Northshore'daki veteriner Brita Kiffney, 8 yaşındaki Cinderblock'un önceki sahibinin sağlık sorunlarının olduğunu ve babasının da bunama hastalığına yakalandığını söyleyerek onu barınağa terk etmek istediğini söyledi. Ancak Kiffney'in gönlü buna razı olmadı ve kediyi kendi himayesine aldı.





Brita Kiffney, 'Sahibi bu habere çok sevindi. Cinder'ın sahibi, onu ötenazi ile uyutmak istemiyordu. Kedi, hasta baba tarafından çok fazla beslenmiş ve morbid obez olmuştu.' dedi.





Ve böylece Cinderblock'un zayıflama macerası başlamış oldu.

Veterinerdeki çalışanlar ve Brita Kiffney, sığ bir havuzun içindeki yürüme bandında Cinder'a egzersiz yaptırmaya başladı. Hastanenin çektiği videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine Cinder, kısa sürede en çok konuşulanlar listesine girdi.





Kiffney, yaptığı açıklamada, 'Cinderblock sayesinde, evcil hayvanlardaki obezite hakkında farkındalık yaratmayı umuyoruz. Özellikle kedilerin yüzde 60'ı obez ve birçok kedi sahibi bunun farkında değil.' dedi.



