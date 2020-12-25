Dünya Şişme kadın Margo, evlendikten sonra 'bozuldu'

Şişme kadın Margo, evlendikten sonra 'bozuldu'

Dünya

Şişme kadın Margo, evlendikten sonra 'bozuldu'

Kazak vücut geliştirmeci Yuri Tolochko, geçen yıl şişme kadın Margo'yla evlilik planlarını açıkladığında paylaşımları internette viral olmuştu. Tolochko'nun eşi bozuldu; şu an tadilatta.

25 Aralık 2020, Cuma 14:23 Son Güncelleme:
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Kazak vücut geliştirmeci Yuri Tolochko, kasım ayında resmi olarak Margo'yla evlendi. Sporcu evlenmeden önce Rusya'da bir televizyon programına katılmış, Margo'ya "Seni üzmeyeceğim, göreceksin" demişti. Adam ayrıca şişme kadına evlilik öncesi estetik ameliyat da yaptırmıştı.

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Ancak Margo 'bozuldu'. Tolochko ise, eşi 'tamir edilirse' yılbaşını birlikte geçirmeyi planladıklarını, Margo'yla bir araya gelebilirlerse bunun kendisi için gerçek bir "hediye" olacağını söyledi ve ekledi:

Eşim şu anda arızalandı ve tadilatta. Başka bir şehirde. İyileşmesi ikimiz için de büyük mutluluk olacak.

Sporcu, evlilikten sonraki sürece ilişkinse şu yorumları yaptı:

Genel olarak Margo'yu kıskanmaya başladım. Birçok erkek de benzer şekilde düşünürdü. Evlilikten sonra, Margo'yla ilgili paylaşımları azalttım. Instagram kullanmasını yasakladım. Belki de çok cimri davranıyorumdur. Fakat Margo'yla olmanın güzelliği de burada; böyle davransam da aldırış etmiyor.


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