Türkiye'de digital signage alanında yaptığı çalışmalarla sektöre öncülük eden Sistem 9 , Digital Signage Federasyonu tarafından Las Vegas’ta gerçekleştirilecek DSE 2020 Apex Awards töreninde Transportation kategorisinde finale kaldı. Sistem 9 bu başarısı ile organizasyonda altın, gümüş ya da bronz ödüllerden birinin sahibi olacak.

Söz konusu organizasyonda daha önce de ödül aldıklarını hatırlatan Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Akın ; “Dünyanın digital signage alanında oscar’ları kabul edilen bu törende 2012 yılında 2 projemizle bronz ödül ve 2015 yılında da 1 projemizle altın ödül kazanmıştık. Digital Signage Federasyonu’nun (DSF) resmi sponsorluğunu yaptığı Digital Signage Expo (DSE) sektörün kalbinin attığı önemli bir buluşma noktasıdır. Sistem entegratörü, yazılım, distribütör, reklam, pazarlama vb. alanında uzman 4 bini aşkın profesyoneli buluşturan bu etkinlik kapsamında ödüller de veriliyor. Dünyada digital signage sektörünün liderleri, uzman markaları ve uzmanlarını buluşturan DSE’de Apex Awards’da alacağımız derece Sistem 9 açısından olduğu kadar, ülkemiz için de son derece önemli bir yere sahip olacak. Dolayısıyla digital signage alanında müşterilerimize sunduğumuz hedef odaklı yaratıcı çözümlerimizin dünya standartlarında olduğunu da dünyaya ilan etmiş olacağız’’

Fuarla eş zamanlı olarak verilecek olan 2020 Apex Awards için 19 ülkeden 115 dünya devi şirket birbiriyle yarıştı. 12 kategoride finale kalan 36 değerli firma arasına kalan Sistem 9 organizasyona ‘’Unifree / İstanbul Havalimanı Duty Free Projesi’’ ile katıldı.

Digital Signage Federasyonu, digital signage alanında yenilikçi çözümler sunan firmaları her yıl ödüllendiriyor. Ödül töreni ise Las Vegas’ta gerçekleştirilen Digital Signage Expo (DSE) fuarında yapılıyor. DSE Apex Awards, bağımsız jürinin dijital bilgi ekranları sektöründe faaliyet gösteren firmaları bireysel ve uzun süren değerlendirmeleri sonunda belirleniyor. Jüri üyeleri projeleri, özgünlük ve yenilikçi dijital iletişim kıstaslarına göre ince eleyip sık dokuduktan sonra son kararını veriyor.

Tüm finalistlerin açıklandığı link;

https://www.digitalsignageexpo.net/apex-awards-finalists



