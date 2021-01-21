Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaptığı çalışmalarla sektöre öncülük eden ve digital signage konusunda lider firma olan Sistem 9 , Digital Signage Federasyonu tarafından gerçekleştirilen DSF Awards 2021 töreninde ‘Transportation’ kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Sistem 9 organizasyona ‘’Unifree / İstanbul Havalimanı Duty Free Digital Signage Projesi’’ ile katıldı.

Söz konusu organizasyonda daha önce de ödül aldıklarını hatırlatan Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Akın ; “Dünyanın digital signage alanında oscar’ları kabul edilen bu törenlerde en başarılı sistem kurulumu ve en iyi içerik kategorilerinde 2012 yılında 2 projemizle bronz ödül ve en başarılı sistem kurulumu ile 2015 yılında da 1 projemizle altın ödül kazanmıştık. Digital Signage Federasyonu’nun (DSF) resmi sponsorluğunu yaptığı DSF Awards sektörün kalbinin attığı önemli bir buluşma noktasıdır. Dünyada digital signage sektörünün liderleri, uzman markaları ve uzmanlarını buluşturan DSF Awards’un 2021 töreninde aldığımız birincilik Sistem 9 açısından olduğu kadar, ülkemiz için de hiç şüphesiz son derece önemli bir yere sahip. Dolayısıyla digital signage alanında müşterilerimize sunduğumuz hedef odaklı yaratıcı çözümlerimizin dünya standartlarında olduğunu da bir kez daha ilan etmiş olduk’’

Digital Signage Federasyonu, dünya çapında digital signage, etkileşimli teknolojiler ve dijital ev dışı ağ endüstrilerinin ortak ticari çıkarlarını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Bu doğrultuda digital signage alanında yenilikçi çözümler sunan firmaları ödüllendirmektedir. Her yıl Amerika Las Vegas’ta gerçekleşen ödül töreni pandemi sebebiyle bu yıl dijital platformda gerçekleşti. DSF Awards, bağımsız jürinin dijital bilgi ekranları sektöründe faaliyet gösteren firmaları bireysel ve uzun süren değerlendirmeleri sonunda belirleniyor. Jüri üyeleri projeleri, özgünlük ve yenilikçi dijital iletişim kıstaslarına göre ince eleyip sık dokuduktan sonra son kararını veriyor.