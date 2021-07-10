İstanbul Ümraniye’den kuponunu kendisi doldurarak oynayan talihli, ikinci kolonda 7 sayı işaretledi. Diğer kolonlarda ise 6 sayı seçti.

> İkinci kolonda işaretlediği 7 sayı için “sistem oyunu”na dahil olan talihli, o kolon için 7 ayrı kombinasyonun karşılığı olan 21 TL ödedi. Diğer kolonlar için de her biri 3 TL’den 9 TL, yani toplamda kupon bedeli olarak 30 TL yatırdı.

> Talihli oyunsever, 7 sayı işaretlediği ikinci kolonda çekiliş sonucu çıkan toplardan 5’ini doğru bildi. Böylece 7 ayrı kombinasyondan oluşan o kolonu için iki tane 5, beş tane de 4 bilmiş oldu.

> Sonuç olarak iki tane 5, beş tane de 4 tutturan talihli toplamda 571 bin 69 TL 70 kuruş ikramiye kazanmış oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA SİSTEM NASIL OYNANIR?

Bir kolona 6 numaradan fazla işaretleyerek şansınızı artırabilirsiniz. SİSTEM oyununda seçtiğiniz sayıları içeren farklı kombinasyon elde edersiniz. Bunların kolon tutarı kadar ücret ödeyerek oyuna katılabilirsiniz.

> Çılgın Sayısal Loto oynarken en az 6 numara işaretlenmelidir. Bir kolonda 7 veya daha fazla numara işaretlenmesi durumunda sistem oyunu devreye girer. Bir kuponda birden fazla sistem oyunlu kolon oynanabilir.

> Sistem oyununda işaretlenen fazla numaraların da dahil olacağı 6’lı kolon kombinasyonları sistem tarafından oluşturulur.

> Sistem oyununu oynamak için bir kolonda en az 7, en fazla 19 numara işaretlenebilir.

> Sistem oyununa örnek: Aşağıdaki 7 numaranın işaretlenmesi durumunda oluşan kombinasyonlu kupon örneği:



