Sistemli Zayıflama Rehberi: İdeal bir kilo için, ideal formül!

ideal diyet ve zayıflama fikirleriyle, yaşam şeklinizi adım adım nasıl değiştireceğinize ve hedeflerinize ulaştıktan sonra ilerlemenizi nasıl sürdüreceğinize kadar her şeyi öğrenmek için adım adım zayıflama kılavuzumuza bağlı kalın.

Koşu bandında harcanan saatler ve sert bir diyet listesi yok.

Su hayattır, su ile başlıyoruz.

Biliyorsunuz insan vücudunuz 4'te 3'ü sudan oluşuyor. Su sistemiminiz hızlı ve doğru şekilde çalışmasını sağlayacak. Vücudunuzun hem içten hem de dıştan nemlendirmek listenizdeki ilk adım olmalıdır.

İdeal kilonuza ulaşıp, sağlıklı ve fit kalmak için temel kural asla vazgeçmemek ve her gün ufak ya da büyük bir şeyler yapmaktır. Şuan bu yazıyı okuyorsanız harika! İdeal kilonuza ulaşmak için bir adım daha attınız demektir. Bu işin hızlı bir yolu yok artık bunu kabul edelim. Şok diyetler, kolay programlar bedeninizi bir anlamda kilitleyerek bir sonraki seferde daha zor kilo vermenize neden olur. Diyet listelerini bir kenara bırakın. Şimdi gerçekten zayıflama zamanı....

Vücudun suya ve neme ihtiyacı var. Bunun bilimsel adı hidrasyon yani nem.

Peki, hidrasyon vücudumuz için neden bu kadar önemli?

İlk olarak, başlamak kolay bir şey. Sistemli bir zayıflama süreci için tüm adımlarımızı takip etmek istediğinizi varsayarsak, bu, doğru sağlıklı alışkanlıklar edinmek için harika bir başlangıç ​​olacaktır.

Aslında birkaç neden var, o yüzden hızlıca bir göz atalım.

Su, metabolizmanızı hızlandırmak ve açlığı uzak tutmak için harikadır.

Şekerli ve asitli içecekleri, su ve soda ile değiştirmek, kalori alımınızı azaltacak ve aynı zamanda daha az doymuş yağ tüketmenize yardımcı olacaktır (bu, göbek yağına en büyük katkıyı yapandır!)

Genel sağlığınız için harikadır ve kendinizi daha uyanık ve enerjik hissetmenizi sağlar.

Baş ağrısı ve böbrek taşı olasılığını azaltır…

Sizi henüz ikna etmediysek (bazılarınızın sade suya meraklı olmadığını biliyoruz), Öyleyse su içmeyi keyifli hale getirecek birkaç bilgi daha verelim.

Renkli ve çok fonksiyonlu mataralar işinize yarayacaktır. Suyunuza birkaç parça meyve ya da meyve kabuğu atmak su içme isteğinizi arttıracaktır.

Çilek, böğürtlen, portakal, limon, misket limonu vb. gibi taze meyveler işe yarıyor, bu yüzden çok fazla seçenek var.

Çay ve kahve gibi kafeinli içecekleri kesmekte zorlanıyorsanız. kafein anlamında tatmnin edici yeşil çay gibi bitki çaylaro deneyebilirsiniz!

Günde 5-8 büyük bardak iyi bir miktar! ancak yeterli mi?

Ne kadar su içmeliyim?

Kısa cevap günde yaklaşık 2-4 litredir. Bu güvenli bir miktardır ve kesinlikle iyi bir hidrasyon seviyesini korumak için yeterlidir. Eğer yüksek bir aktivite seviyeniz varsa , o zaman bu miktarın üst sınırına sadık kalmalısınız.

Diyet yok ancak yeme alışkanlıklarını düzenleme var!

Diyet yaparken cesaretiniz hiç kırılmadı mı? Gerçek şu ki, hepimizde var. Bu nedenle, yaz vücut diyeti ve sistemli zayıflkama ipuçlarımızın kendinizi aç bırakmayı veya öğün yerine geçen içeceklerle yaşamayı içermediğini bilmekten memnun olacaksınız. Doğru bir yeme alışkanlığı yaşam tarzınıza uygun olan sağlıklı yiyecekleri ve miktarları bulmaktır.

İşe yaraması için sürdürülebilir olması gerektiğini biliyorsunuz, o yüzden yarım bırakacağınız değil gerçekten yapabileceğiniz değişikliklerden başlayın.

Günde kaç kez yemeliyim?

İşin aslı, bugüne kadar yapılan araştırmalarla gerçekten günde kaç öğün yemek yemeniz gerektiğini ölçmek zor olabilir. Gerçek şu ki, uzmanlar bu konu da birbirinden çok farklı fikirlere sahipler.

Ne sıklıkta yememiz gerektiğine dair bildiğimiz şey, günde 3 öğün yemek ya da 5-6 küçük öğün yemek gibi en popüler yöntemlerin ikisinin de faydaları olduğudur ancak oruç diyetleri de son dönemlerde uzmanların gözdesi olmuş durumda...

Bu noktada görüş birliğine varılıncaya dek, günde 3 öğün yemek , kilo vermek veya kilo almak için çalışan birçok insan için en uygun seçenek olarak görülüyor..

Metabolizmanızı hızlandırmak için günde 5-6 öğün daha küçük öğünler olduğu söyleniyor. Bunun nedeni, daha sık yemek yiyorsunuz ve bu nedenle vücudunuzun yiyecekleri daha düzenli sindirmek için çalışması gerekiyor.

Bu teori tam olarak kanıtlanmamış olsa da, bu şekilde yemenin kesinlikle bir zararı yoktur.

Genel olarak, 'günde kaç kez yemek yemeliyim?' sorusunun cevabı. tamamen sizin ve hedefleriniz için en iyi neyin işe yarayacağını düşündüğünüze bağlıdır. Her iki yöntemi de kısa aralıklarla deneyerek sizin için ideal olanı bulabilirsiniz. Unutmayın, temel kuralımız sürdürülebilirlik.

İhtiyacınız olan beslenmeyi aldığınızdan emin olmak için kalorilerinizi, makrolarınızı ve porsiyonlarınızı kontrol ettiğinizden emin olun.

Porsiyon büyüklüğü için ipuçları:

Küçük tabaklardan yiyin (daha küçük tabaklar = daha küçük porsiyonlar)

Kalorileri hesaplamayı öğrenin

Yemek hazırlarken her zaman elinizde bir fincan bulundurun (porsiyonlarınızı ölçün)

Dışarıda yemek yerken daha büyük öğünler yemekten kaçının - eti ikiye katlamayın!

Kabul edelim, denersek hepimiz daha fazla sebze yiyebiliriz. Özellikle yemek hazırlıyorsanız, hazırlamak kesinlikle zor değil . Size kısa süre içinde beslenmeyi nasıl kolay ve hızlı hale getirebileceğiniz konusunda harika ipuçları vereceğiz, ama gelin birlikte hangi sebzeleri yemeniz gerektiğine bir bakalım!

Ispanak

Brokoli

Havuçlar

Olgunlaşmış soya fasulyesi

Yeşil bezelye

Kuşkonmaz

Tatlı patatesler

Listede daha pek çok şey var, ancak günlük olarak sebze yemiyorsanız bu liste zayıflamanızı sağlayacak harika bir başlangıç.

Yeşil sebzelerin bu listenin çoğunu kapladığını fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni, her sebzenin faydaları olmasına rağmen, yeşilliklerin vitamin ve mineral içeriği bakımından biraz daha benzersiz olmasıdır. Genellikle sağlıklı bir vücut için önemli olan A, C, K, magnezyum ve demir vitaminlerinden daha fazla içerirler. Aynı zamanda yağ yakımı ve iyi bir bağırsak sağlığı oluşturmak için hayati önem taşıyan harika bir lif kaynağıdırlar.

Beslenme konusunda yeniyseniz... seveceğiniz sağlıklı gıdalara şöyle bir göz atın.

Kuruyemişler - Her tür vitamin, mineral ve sayısız yarar içerdiğinden diyetinizde çeşitli kuruyemişlerin olması harikadır (günde avuç içi büyüklüğünde bir porsiyon almalısınız)

Baklagiller - nohut, mercimek, bezelye ve fasulye dahil olmak üzere mükemmel protein kaynaklarıdır

Avokado - %77 yağ içeriğine sahiptirler, ancak bu sizin için iyidir (söz veriyoruz!) ve hatta bu kötü doymuş yağ depolarını yakmaya bile yardımcı olacaktır.

Peynir - ölçülü olarak alırsanız sağlıklı bir yağdır - kalın bir dilim peynir, bir bardak süte benzer bir besin içeriğine sahiptir (yaklaşık 7 g protein!)

Yağlar - sızma zeytinyağı antioksidanlarla doludur ve kan basıncını düşürürken hindistancevizi yağı metabolizmayı hızlandırır

Bitter Çikolata - Günde 1 parça yerseniz, lif, demir, magnezyum, bakır, manganez ve antioksidanların tüm faydalarını harika bir tada sahip olacaksınız - çikolatayı tamamen bırakmak zorunda değilsiniz!











