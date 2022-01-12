Sitede aidatlarına zam! İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye'nin 3 büyük ilindeki sitelerde daireler için ortalama 450 TL ile 650 lira arasından aidat ödeniyordu. 2022 yılında bu oranlar değişti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı sitelerde aidatlara fahiş zamlar yapıldı. Peki bu durumda kiracılar ne yapmalı? Uzmanlar yanıtladı.

Aidat konusu özellikle büyük sitelerde yüksek fiyatlarla tartışma konusu. Peki yüksek aidatla karşılaşan kiracı ne yapmalı? Uzman isimler CNN Türk canlı yayınında değerlendirdi.

Kat maliklerinin bütçeyi iyi incelemeleri gerektiği konusunda uyaran Avukat İbrahim Güllü CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Burada kat malikleri vatandaşlarımız bütçeyi iyi incelemelidir. Bütçe kalemlerinin önceden yönetici tarafından öngörülen tahmini bütçemiz budur. Önümüzdeki yıl toplanması gereken aidat budur diye bilgilendirme yapması gerekir. Bütçe kalemleri içerisinde usulsüzlük olduğunda vatandaşın itiraz edebilme hakkı olsun.

"KALEM KALEM SAYMALARI LAZIM"

Orada kalem kalem saymaları lazım personel giderleri nedir, bakım giderleri nedir. Bunun daire başına nasıl belirleniyorsa metre kare hesabına mı göre belirleniyorsa çıkartılıp ortaya konulması gerekir.

Çoğu zaman toplantılarda emrivaki olarak biz bütçeyi belirledik aidat budur deniliyor. Biz bunu denetleyebiliyor muyuz hayır. Orada toplantı bir iki saat içerisinde bunu irdelemek zordur. Burada denetçilere de görev düştüğünü düşünüyorum. Yapılan harcamaların geçmişe dönük kontrol edilmesi gerekiyor. Bu denetim raporları içerisinde tahmin edilen bütçede beyanda bulunarak kat maliklerini bilgilendirmek gerekir."

SİTE SAKİNLERİNE ÖNERİLERİNİZ NEDİR?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir başka avukat Ali Güvenç Kiraz ise şu ifadeleri kullandı:

"Bir sitede 1+1 dair var 4+1 daire var. Siz yönetim planında kat malikleri ortak katılacaktır dediğiniz zaman 1+1’de oturanlar 4+1 ile oturanlarla aynı aidatı veriyor. Yönetim planını iyi okumak lazım.

Kat maliki hangisini öder kiracı hangisini öder onu öğrenmeli eğer bu yazmıyorsa denetçiden bilgi talep etmelidir. Site ve apartman boyanacaksa bunu kiracı ödemez. Asansör değişecekse bunu kiracı ödemez asansör bakım ücretini öder kiracı. Kullanım kaynaklı olmayan bütün giderleri mal sahibi ödemelidir.

Bir aidat makbuzu geliyor bin lira içinde hiçbir kalem yok. Kiracılar ve mal sahipleri bütçeleri detaylı incelemelidirler. Usulsüzlük varsa gerekli itirazı yapmalıdırlar. 1/3 imza toplanıp olağanüstü genel kurul toplanıp belli kalemlerde tasarrufa gidilmesi adı altında karar almalıdırlar."