Sıtma ilacıyla corona virüsü tedavi eden doktor ölüm tehditleri alıyor iddiası
Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin yeni tip corona virüse (covid-19) karşı kullanılmasına izin verildi. Dr. Raoult, klorokini yeni tip corona virüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75'i de iyileşmişti. Öte yandan ilacının etkili olduğu sonucuna varan Fransız doktorum ölüm tehditleri aldığı iddia edildi.
27 Mart 2020, Cuma 09:20 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'nde, klorokinin covid-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi.
Ülkede, Kovid-19'un tedavisinde klorokinin kullanımını en çok savunanlardan Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran'a teşekkürlerini iletti.
Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasakladı.
Klorokin ile virüse yakalananların yüzde 75'i iyileşti
Dr. Raoult, klorokini yeni tip corona virüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75'i de iyileşmişti.
Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtilmişti.
Doktor ölüm tehditleri alıyor iddiası
Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının corona virüs tedavisinde etkili olduğu sonucuna varan Profesör Didier Raoult'un ölüm tehditleri aldığı belirtildi.