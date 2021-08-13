Türkiye Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 11 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

13 Ağustos 2021, Cuma 16:57 Son Güncelleme:
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.

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