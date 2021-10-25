Türkiye Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü alacağını duyurdu.

25 Ekim 2021, Pazartesi 17:06 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır. açıklaması yapıldı.

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