Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 33 öğretim üyesi alıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Turizm Fakültesi, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu, Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu, Gemerek Meslek Yüksekokulu, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu’na 33 öğretim üyesi alıyor.

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BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.



