Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 400 sözleşmeli sağlık personeli alıyor! Alımın detayları neler?
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sağlık personel alım ilanı yayımlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yayımlanan sağlık personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde çalışacak 400 sözleşmeli sağlık personeli ilanı şöyle.
02 Haziran 2020, Salı 17:35 Son Güncelleme:
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 400 sağlık personeli alınacağı açıklandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ücretleri özel bütçeden ödenmek kaydıyla aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.