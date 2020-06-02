Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 400 sağlık personeli alınacağı açıklandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ücretleri özel bütçeden ödenmek kaydıyla aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.











