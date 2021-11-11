Türkiye Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 Sözleşmeli alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 Sözleşmeli alacak

Türkiye

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 Sözleşmeli alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü 79 Sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

11 Kasım 2021, Perşembe 17:24 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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