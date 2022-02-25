Türkiye Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iç denetçi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iç denetçi alacak

Türkiye

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iç denetçi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü iç denetçi alacağını duyurdu.

25 Şubat 2022, Cuma 15:35 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize 1 (bir) adet 1 (bir) dereceli iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “iç denetçi” alımı yapılacaktır" açıklaması yapıldı.


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