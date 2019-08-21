Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 83 öğretim üyesi alıyor. Dün başlayan ilanın son bulma tarihi 3 Eylül... Şimdi başvuru yapmak isteyenler şartları ve istenilen belgeleri sorguluyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır." diye ilan geçti.
Yapılan duyuru sonrası "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu gündem oldu.
Başvuruda İstenilen Belgeler:
Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.
Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.