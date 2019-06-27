Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün geçilen ilanda "Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Peki, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır?

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