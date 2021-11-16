Yemek Sivas köfte nasıl yapılır? MasterChef 16 Kasım Sivas köfte tarifi, yapımı, gerekli malzemeler, püf noktası
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Sivas köfte nasıl yapılır? MasterChef 16 Kasım Sivas köfte tarifi, yapımı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Sivas köfte nasıl yapılır? MasterChef 16 Kasım Sivas köfte tarifi, yapımı, gerekli malzemeler, püf noktası

TV 8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bugün farklı köfteler yapılıyor. Yarışmacılardan bazıları Sivas köfte tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise Sivas köfte tarifi araştırıyor. Peki, Sivas köfte nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Sivas köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, yapımı ve püf noktası...

16 Kasım 2021, Salı 16:59 Son Güncelleme:
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Sivas'ın meşhur köftesi olan Sivas köfte tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, Sivas köfte nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Sivas köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, yapımı, gerekli malzemeler, püf noktası...

SİVAS KÖFTE TARİFİ

Sivas köfte malzemeler

  • 1.5 kg sırt ve kaburga etinden çekilmiş kıyma
  • Tuz
  • 2-3 adet domates
  • Sivri biber
  • Tırnak pidesi

SİVAS KÖFTE YAPILIŞI

Öncelikle kıymayı biraz yoğurun. Ardından üzerini tuzlayın ve bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi gün kıymayı güzelce yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın.

Kıymadan koparttığınız parçalara yuvarlak ve ince bir şekil verin. Hazırladığınız köfteleri mangalda, ızgarada veya döküm tavada pişirebilirsiniz. Domates ve biberi de aynı şekilde pişirin. 

SERVİS ÖNERİSİ

Sivas köftenin lezzetine lezzet katmak için pirinç pilavı ve tırnak pide ile servis edin.

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