Türkiye Sivas Valisi ile Aksaray Valisi arasında "Anadolu Aslanı" atışmasına beğeni yağdı

Sivas Valisi ile Aksaray Valisi arasında "Anadolu Aslanı" atışmasına beğeni yağdı

Türkiye

Sivas Valisi ile Aksaray Valisi arasında 'Anadolu Aslanı' atışmasına beğeni yağdı

Sivas Valisi Salih Ayhan ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu arasında Kangal köpeği ve Aksaray malaklısı için kullanılan "Anadolu Aslanı" ifadesi nedeniyle sosyal medyada gülümseten atışma yaşandı.

20 Eylül 2020, Pazar 13:46 Son Güncelleme:
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama 'Anadolu Aslanı', Aksaray malaklısıdır." paylaşımında bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Aydoğdu'ya cevaben yaptığı paylaşımda, "Neden alınalım Sayın Valim Hamza Aydoğdu, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı ormanın kralı aslan değil, fil olurdu. Sağlık, afiyet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Valiler arasında yaşanan "Anadolu Aslanı" atışması paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Atışmaya Demir Grup Sivasspor Kulübü de "goool" ifadeleriyle katıldı



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