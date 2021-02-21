Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Sivas'ın İmranlı ilçesi merkezi hava sıcaklığı sıfırın altında 27,1 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak tamamen buz tuttu.

Ayrıca, ağaçlardan eriyen buzlar dondu ve ilginç görüntüler oluşturdu.





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Binalarda ise buz sarkıtları oluştu. İmranlı'yı eksi 26,8 ile Kangal ilçesi ve eksi 26,4 dereceyle Bolu takip etti.



