Türkiye Sivas'ın İmranlı ilçesi Türkiye'nin en soğuk yeri oldu! İşte hava sıcaklığı

Sivas'ın İmranlı ilçesi Türkiye'nin en soğuk yeri oldu! İşte hava sıcaklığı

Türkiye

Sivas'ın İmranlı ilçesi Türkiye'nin en soğuk yeri oldu! İşte hava sıcaklığı

Sivas'ın İmranlı ilçesi eksi 27,1 derece ile bugün Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

21 Şubat 2021, Pazar 14:07 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Sivas'ın İmranlı ilçesi merkezi hava sıcaklığı sıfırın altında 27,1 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak tamamen buz tuttu.

Ayrıca, ağaçlardan eriyen buzlar dondu ve ilginç görüntüler oluşturdu.



Binalarda ise buz sarkıtları oluştu. İmranlı'yı eksi 26,8 ile Kangal ilçesi ve eksi 26,4 dereceyle Bolu takip etti. 

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