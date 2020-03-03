Sivaslı birinin memleketi hangi coğrafi bölgededir?

Kim Milyoner Olmak İster'e 'Sivaslı' sorusu damga vurdu. İlk bakışta kafa karıştıran sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırmaya koyuldu. "Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında 'Sivaslı' yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?" diye soruldu. Bu soru Google'da en çok arananlar arasına girdi.

Seçenekler neydi?

Dikkat çeken sorunun cevapları arasında; 'Ege', 'İç Anadolu', 'Karadeniz' ve 'Doğu Anadolu' yer alıyordu. Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacının zorlanması üzerine, "Soruyu tekrar okur musunuz? 'Sivas' değil, 'Sivaslı' yazıyor" şeklinde uyarıda bulundu.

15 bin TL ile ayrıldı

Önce 'yüzde 50' ardından 'çift cevap' joker haklarını kullanan yarışmacı, 'Ege' yanıtı ile 30 bin TL ödüle hak kazandı. Ancak 'devam' diyen yarışmacı, bir sonraki soruda yanlış cevap verince 15 bin TL ile 'Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı.

Sivaslı, Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde yer alıyor. Uşak iline bağlı bir ilçe olan Sivaslı, yaklaşık 486 km² yüzölçümüne sahiptir.



