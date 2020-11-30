Futbol Sivasspor: 0 Göztepe:1 (Maç sonucu)

Sivasspor: 0 Göztepe:1 (Maç sonucu)

Futbol

Sivasspor: 0 Göztepe:1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, maçın ikinci yarısında ulaştığı golle Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

30 Kasım 2020, Pazartesi 22:00 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. 16. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 19. dakikada Kayode'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Claudemir'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak son çizgiye paralel giderek taca çıktı.

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28. dakikada Robin Yalçın'ın sağdan ceza alanına ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalecide kaldı.

33. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın altıpasa gönderdiği topa Guilherme'den önce dokunan kaleci Samassa, gole izin vermedi.

73. dakikada soldan topla ceza alanına giren Napoleoini'nin iki rakibini oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

80. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

Göztepe, mücadeleyi 1-0 önde tamamladı.

AA


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