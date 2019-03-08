Sivasspor 3 puanı ilk yarıda aldı
Spor Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi
6. dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Emre Kılınç, pasını Ndinga'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza alanı dışından çektiği şutta top kalenin yanından auta çıktı.
24. dakikada Hakan Arslan, ceza alanı dışında topu Eren Tozlu'ya kaptırdı. Eren Tozlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
25. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top ceza sahası dışında Fatih Aksoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
35. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Özer Hurmacı geçti. Özer Hurmacı'nın ortasında topa iyi yükselen Fatih Aksoy, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.
37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Özer Hurmacı'nın altıpas üzerinden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
45. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı 2'ye çıkardı. Özer Hurmacı'nın sağ kanattan ortası sonrası ön direkte topu önüne alan Douglas, yakın mesafeden topu kaleci Farnolle'nin üzerinden ağlarla buluşturdu. 2-0.
Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde tamamlandı.
İKİNCİ YARI
56. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Aleksic'in kafa vuruşu sonrası top Tolgahan Acar'da kaldı.
75. dakikada Aleksic'in sol kanattan kullandığı kornerde, caza sahası içinde topla buluşan Pereira'nın kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
78. dakikada Douglas'ın sol kanattan ortasında, ceza sahası içinde Bjarsmyr'in kafa vuruşu sonrası top üstten auta çıktı.
90. dakikada sağ kanatta topla buluşan Douglas'ın sert şutunda, kaleci Farnolle topu güçlükle kurtardı.
Demir Grup Sivasspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
AA