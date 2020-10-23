Sivasspor Avrupa Ligi'nde Villareal'e yenildi
UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun ilk haftasında Sivasspor, deplasmanda İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.
23 Ekim 2020, Cuma 00:10 Son Güncelleme:
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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Foyth’un kafa vuruşu ağlara gitti. 3-2
64. dakikada ceza sahası dışının hafif sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Max Gradel şık bir vuruşla topu köşeden filelere yolladı. 3-3
74. dakikada Chukwueze’nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Alcacer, kaleci Samassa’dan sıyrılıp topu boş ağlara gönderdi. 4-3
78. dakikada Foyth’un orta alandan uzun pasında ceza sahasında kaleci Samassa ile karşı karşıya kalan Alcacer meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-3
Stat: El Madrigal
Hakemler: Serhiy Boiko xx, Semen Shlonchak xx, Viktor Matyash xx
Villarreal: Rulli xx, Raul Albiol xx, Ruben Pena xx, Juan Foyth xxx, Jaume Costa xx (Pedraza dk. 70 xx), Alex Baena x (Iborra dk. 46 x), Manuel Trigueros xx (Gomez dk. 58 x), Coquelin xx (Santos dk. 79 x), Kubo xxx, Chukwueze xxx, Bacca xx (Alcacer dk. 70 xxx)
Yedekler: Asenjo, Gaspar, Torres, Raba, Fer Nino
Teknik Direktör: Unai Emery
Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi x, Robin Yalçın xx, Camara x (Claudemir dk. 79 x), Caner Osmanpaşa xx, Max Gradel xx (Yasin Öztekin dk. 82 x), Hakan Arslan x, Isaac x, Fayçal Fajr x, Yatabare xx, Kayode x (Kone dk. 82 ?)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Jorge Felix, Eren Şahin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Kubo (dk. 13), Bacca (dk. 20), Foyth (dk. 56), Alcacer (dk. 74 ve 78) (Villarreal), Kayode (dk. 33), Yatabare (dk. 43), Max Gradel (dk. 64) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Coquelin, Foyth, Pedraza (Villarreal), Robin Yalçın, Isaac, Max Gradel (Sivasspor)
İHA