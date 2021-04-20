Maçın ilk devresinde Vida'nın topa elle müdahale ettiğini ve penaltı olması gerektiğini belirten Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Penaltı bana kalırsa penaltı. Elini çekiyor gibi gözüküyor ama kolu açık durumda, penaltı verilmesi gerekiyor. Burada bir kusur varsa VAR hakemlerine de bağlamak lazım." diye konuştu.



