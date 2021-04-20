Futbol Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan penaltı tepkisi

Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan penaltı tepkisi

Futbol

Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan penaltı tepkisi

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

20 Nisan 2021, Salı 22:32 Son Güncelleme:
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Maçın ilk devresinde Vida'nın topa elle müdahale ettiğini ve penaltı olması gerektiğini belirten Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Penaltı bana kalırsa penaltı. Elini çekiyor gibi gözüküyor ama kolu açık durumda, penaltı verilmesi gerekiyor. Burada bir kusur varsa VAR hakemlerine de bağlamak lazım." diye konuştu.

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