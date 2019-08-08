Ligin başlamasına 10 günden az bir süre kaldı. Cumhuriyet Kupası'nda ise Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Süper Lig'e güzel bir başlangıç yapmak isteyen iki takım kendilerini sınayacak. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen her iki takımın taraftarı da "Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Fenerbahçe maçı 10 Ağustos Cumartesi günü aat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptı. Dün oynanan Cagliari maçında ilk 11 başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla antrenmanı sona erdirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

KUPANIN TARİHİ

Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl Sivas'ta organize edilen Cumhuriyet Kupası, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75'inci yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında düzenlendi. İlk yıl kupayı Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor kazandı. Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 9 kez de tek maç sistemine göre oynandı. Bugüne dek kupayı 9 kez müzesine götüren Sivasspor, kupayı en fazla kazanan takım oldu. Sivasspor en son 2018-2019 sezonunda Bursaspor'u penaltı atışlarının ardından 6-5 mağlup ederek Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2010 yılında katıldığı Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Cumhuriyet Kupası ilk kez 2012-2013 sezonunda ülke dışında oynanmış, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un daveti üzerine Çeçenistan'ın Terek Grozni takımı ile Sivasspor, Ahmad Arena Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Terek Grozni, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götüren ilk yabancı kulüp olma unvanına sahip olmuştu. Cumhuriyet Kupası, 2009 yılında Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki yoğun maç programı nedeniyle düzenlenememişti.