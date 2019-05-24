Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in kapanış maçında şampiyon Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Aslanlar 2018-2019 sezonuna galibiyetle veda etmek istiyor. Taraftarlar da bu özel maçı kaçırmak istemiyor ve başlama saati ile mücadelenin hangi kanalda oynanacağını sorguluyor.

SİVASSPOR GALATSARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor ile Galatasaray bu akşam saat 21.00'de Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Sivasspor: Tolgahan, Uğur, Braz, Bjarsmyr, Papp, Hakan, N’Dinga, Diabate, Özer, Douglas, Muhammed

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne