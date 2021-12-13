Sivasspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Feghouli, Cicaldau, Diagne

Galatasaray'da yedekler: İsmail, Alpaslan, Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan, Ömer, Morutan, Aytaç, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu.

19 puanlı Sivasspor 12. sırada; 23 puanlı Galatasaray ise 8. sırada.

Karşılaşma Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, VAR hakemi ise Arda Kardeşler. Maç saatinde hava sıcaklığı 5 derece olacak. Sivasspor'un verdiği hava durumu bilgisi şöyle: