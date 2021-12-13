Futbol Sivasspor Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Sivasspor Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Futbol

Sivasspor Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'da sakatlığı olmasına rağmen kafileye dahil edilen Marcao riske edilmedi ve yedeklerde de yer almadı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 16:46 Son Güncelleme:
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Sivasspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Feghouli, Cicaldau, Diagne

Galatasaray'da yedekler: İsmail, Alpaslan, Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan, Ömer, Morutan, Aytaç, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu.

19 puanlı Sivasspor 12. sırada; 23 puanlı Galatasaray ise 8. sırada.

Karşılaşma Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, VAR hakemi ise Arda Kardeşler. Maç saatinde hava sıcaklığı 5 derece olacak. Sivasspor'un verdiği hava durumu bilgisi şöyle:

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