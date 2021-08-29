Sivasspor- Göztepe maçı özeti
Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Göztepe, 2-2 berabere kaldı.
29 Ağustos 2021, Pazar 22:04 Son Güncelleme:
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Karşılaşmanın 8. dakikasındada sağ kanatta topla buluşan Kayode'nin ceza sahası içine kestiği top, James'in önünden geçerek auta çıktı. 11. dakikada Sivasspor golü buldu. Fajr'in sağdan kullandığı kornerde Goutas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
13. dakikada Göztepe etkili geldi. Topla ceza alanına ilerleyen Jahovic, kaleci Muammer Yıldırım'ı geçemeyince sarı-kırmızılı ekip mutlak bir golden oldu.
30. dakikada Göztepe, rakip yarı alanın sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Berkan Emir'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Kerim Alıcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.
43. dakikada rakip ceza yayının gerisinde topla buluşan Fajr'in şutunda, top yandan auta çıktı.
51. dakikada Göztepe eşitliği sağladı. Ceza alanı içinde topla buluşan Halil Akbunar, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından filelere gönderdi: 1-1
62. dakikada Göztepe, sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Berkan Emir'in sert ortasında ceza sahasında yerden sekerek havalanan topu Hakan Arslan son anda kafayla kornere gönderdi.
66. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Fajr'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Camara'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Goutas, meşin yuvarlığı kafayla filelere gönderdi: 2-1
84. dakikada Göztepe tekrar eşitliği yakaladı. Tek paslarla ceza sahasına giren sarı-kırmızılı ekipte en son Murat Paluli, arka direkteki takım arkadaşı Beykan Şimşek'i gördü. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-2
Karşılaşma, 2-2 sona erdi.
AA