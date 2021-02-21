Süper Lig'in 26. haftasındaki mücadelede Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor karşısında mücadeleyi 2-0 önde tamamladı. 9. dakikada Avramovski'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe koşu yapan Paz'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda top direğinden yanından auta çıktı.

18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ön direğe gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

20. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan Yatabare'nin vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta gitti.

27. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Yatabare'nin ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Doğan Alemdar, topu güçlükle uzaklaştırdı.

55. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un penaltı noktasının gerisinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

64. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayı içinden hafif soldan yaptığı etkili vuruşta, top yandan auta çıktı.

66. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak son çizgiye inen Yatabare'nin ceza alanı uzak köşesine ortasında Erdoğan Yeşilyurt topu kafayla altıpastaki Hakan Arslan'a indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'dan döndü. Yeniden topu önünde bulan Hakan Arslan'ın bu kez yerden vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+2. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Soldan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Gradel, kaleci Doğan Alemdar'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getiren golü kaydetti: 2-0.

Mücadele, Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA



