Futbol Sivasspor Konferans Ligi'nde Sileks - Petrocub maçının galibiyle eşleşecek

Sivasspor Konferans Ligi'nde Sileks - Petrocub maçının galibiyle eşleşecek

Futbol

Sivasspor Konferans Ligi'nde Sileks - Petrocub maçının galibiyle eşleşecek

Sivaspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Sileks - Petrocub Hincesti karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

16 Haziran 2021, Çarşamba 14:58 Son Güncelleme:
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Sivasspor 5. bitirdiği Süper Lig'in ardından UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. Temsilcimizin kurası çekildi ve 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sivasspor, Makedonya'dan Sileks ile Moldova'dan Petrocub Hincesti  arasında oynanacak maçın galibiyle eşleşecek.

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