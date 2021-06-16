Sivasspor 5. bitirdiği Süper Lig'in ardından UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. Temsilcimizin kurası çekildi ve 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sivasspor, Makedonya'dan Sileks ile Moldova'dan Petrocub Hincesti arasında oynanacak maçın galibiyle eşleşecek.