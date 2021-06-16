Sivasspor Konferans Ligi'nde Sileks - Petrocub maçının galibiyle eşleşecek
Sivaspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Sileks - Petrocub Hincesti karşılaşmasının galibiyle oynayacak.
16 Haziran 2021, Çarşamba 14:58 Son Güncelleme:
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Sivasspor 5. bitirdiği Süper Lig'in ardından UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. Temsilcimizin kurası çekildi ve 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sivasspor, Makedonya'dan Sileks ile Moldova'dan Petrocub Hincesti arasında oynanacak maçın galibiyle eşleşecek.
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