Sivasspor Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek rakibinin 4 maçlık galibiyet serisina son verdi. Lider Trabzonspor, haftayı en yakın rakibinin 10 puan önünde kapatmayı garantiledi.
09 Ocak 2022, Pazar 15:37 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçı Sivasspor 1-0 kazandı. Konuk ekibin golünü 66. dakikada Leke James attı.
Bu sonucun ardından 5 maçlık yenilmezlik ve 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Konyaspor 39 puanda kaldı. İki hafta sonra galibiyet alan Sivasspor ise puanını 29'a çıkardı.
TRABZONSPOR 10 PUAN FARKLA LİDER
Haftaya Konyaspor'un 7 puan önünde giren ve maçını kazanıp farkı 10'a çıkaran Trabzonspor, Konyaspor'un yenilmesiyle haftayı en yakın rakibinin 10 puan önünde tamamlamayı garantiledi.
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