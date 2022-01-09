Futbol Sivasspor Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

Sivasspor Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

Futbol

Sivasspor Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek rakibinin 4 maçlık galibiyet serisina son verdi. Lider Trabzonspor, haftayı en yakın rakibinin 10 puan önünde kapatmayı garantiledi.

09 Ocak 2022, Pazar 15:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçı Sivasspor 1-0 kazandı. Konuk ekibin golünü 66. dakikada Leke James attı.

Bu sonucun ardından 5 maçlık yenilmezlik ve 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Konyaspor 39 puanda kaldı. İki hafta sonra galibiyet alan Sivasspor ise puanını 29'a çıkardı.

TRABZONSPOR 10 PUAN FARKLA LİDER

Haftaya Konyaspor'un 7 puan önünde giren ve maçını kazanıp farkı 10'a çıkaran Trabzonspor, Konyaspor'un yenilmesiyle haftayı en yakın rakibinin 10 puan önünde tamamlamayı garantiledi.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pereira ile Fenerbahçe FIFA'lık oldu mu? Açıklama geldi!