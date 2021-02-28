Sivasspor, ligde 4 maçtır yenilmiyor

Ligde dün deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Sivas ekibi, yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı. Süper Lig'de ikinci devreye deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan kırmızı-beyazlılar, sonraki haftalarda ise iyi bir grafik çizdi.

Ligin 23. haftasında iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Sivas temsilcisi, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde 25. haftayı maç oynamadan (bay) geçiren kırmızı-beyazlı ekip, 26. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Sivasspor, dün de deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

Son 4 maçından 2 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan Sivas ekibi, 8 puanı hanesine yazdırdı.

AA



