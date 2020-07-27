Futbol Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıl sözleşme uzattı

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıl sözleşme uzattı

Futbol

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıl sözleşme uzattı

Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan ve son hafta aldığı mağlubiyetle üçüncü sırayı Beşiktaş'a kaptırarak ligi 4. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha devam edecek.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 16:49 Son Güncelleme:
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Hürriyet'in haberine göre 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılacak olan ve gruplara kalması halinde ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Rıza Çalımbay önümüzdeki sezon da Kırmızı-beyazlı takımı çalıştıracak.

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