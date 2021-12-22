Sivasspor - Rizespor Maç özeti ve sonucu
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında DG Sivasspor, Çaykur Rizespor’u ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
22 Aralık 2021, Çarşamba 19:11 Son Güncelleme:
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5. dakikada defanstan dönen topla buluşan Fajr şutunu çekti, top yandan auta çıktı
17. dakikada Gradel’ın şutunda kaleci Tarık topu çeldi. Dönen topa Yatabare'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
28. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kaleyi bulmadı.
40. dakikada Erdoğan ceza sahası sağ çaprazından şutunda top az farkla auta çıktı.
53. dakikada Fajn’a faul yaparak ikinci sarı kartını gören Alper kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.
57. dakikada Boldrin’in ortasında ceza sahası içinde Holmen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
71. dakikada savunmadan dönen topu Goutas, Yatabare'ye aktardı. Bu oyuncunun şutu ağlarla buluştu. 1-0
73. dakikada Boldrin’in ortasında arka direkte topla buluşan Pohjanpalo meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
Goller: Kayode (dk. 71) (Sivasspor), Pohjanpalo (dk. 73) (Çaykur Rizespor)
SİVAS (İHA)