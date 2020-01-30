Sivasspor'un yeni oyuncusu Samba Camara imzayı attı. Mali asıllı Fransız oyuncu, tesislere gelerek Sivasspor'la 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki stoper kariyerinde daha önce Le Havre ve New England Revolution takımlarında oynayan oyuncu 1.90 boyunda.

Kulüp Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın yer aldığı bir imza töreni düzenlendi ve oyuncu resmen Sivasspor'a katıldı.

Sivasspor daha önce de Yasin Öztekin ve Claudemir'i renklerine bağlamıştı. Camara, liderin 3. transferi oldu.