Demir Grup Sivasspor, seriyi bozmadı

Süper Lig 14. hafta mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Demir Grup Sivasspor oldu.

Sivassoır'un golleri 26. dakikada Hakan Arslan, 30. dakikada Mert Hakan Yandaş ile 54. dakikada Emre Kılınç'tan geldi. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 37. dakikada Guilherme tarafından kaydedildi.

Sivas galibiyet serisini sürdürdü

Alınan bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor, galibiyet serisini 6 maça yükselterek puanını 30'a yükseltti ve liderliğini perçinledi. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 20 puanla 7. basamakta kaldı.



