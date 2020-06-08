Futbol Sivasspor'a 4. kez Kovid-19 testi yapıldı

Sivasspor'a 4. kez Kovid-19 testi yapıldı

Futbol

Sivasspor'a 4. kez Kovid-19 testi yapıldı

Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 4. kez corona virüs testi yapıldı.

08 Haziran 2020, Pazartesi 20:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 4. kez yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapıldı. Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 4. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize dördüncü kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 3 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

AA


İlgili Haberler
BeIN Sports maçlara spiker göndermeme kararı aldıFatih Terim, Henry Onyekuru'dan başkasını istemiyor


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER BeIN Sports maçlara spiker göndermeme kararı aldı