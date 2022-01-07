Sivasspor’da Aaron sevinci! Aylar sonra idmanlara başladı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor’da bu zorlu maç öncesi sevindirici haber geldi. Uzun süredir sakatlığından dolayı idman yapamayan Aaron Appindangoye, takımla beraber çalışmalara start verdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Aaron’un idmanda çalıştığı fotoğraf paylaşarak, "Tedavisi tamamlanan Aaron Appindangoye, takımla birlikte çalışmalara başladı" notunu ekledi.

İHA