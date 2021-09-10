Futbol Sivasspor'da sakatlık şoku! Leke James'in omurga kemiği kırıldı

Sivasspor'da sakatlık şoku! Leke James'in omurga kemiği kırıldı

Futbol

Sivasspor'da sakatlık şoku! Leke James'in omurga kemiği kırıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da golcü oyuncu Leke James'in omurga kemiğinin kenarında kırıklar tespit edildiği bildirildi.

10 Eylül 2021, Cuma 00:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Leke James'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Bel ağrısı şikayetinde bulunan Leke James’e yapılan kontrollerde, alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildiği belirtilerek, "Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

AA

İlgili Haberler
Galatasaray'da Boey şoku! En az 2 hafta yokAdana Demirspor ile ismi anılıyordu! David Luiz'in yeni takımı belli oluyor


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TFF'de ve Riva'da neler oldu? İşte Şenol Güneş-Nihat Özdemir görüşmesinin öncesi ve sonrası...