Medicana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Hatice Balaban'ın sabah muayenesinin ardından kaleci Samassa, doktoru tarafından taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen başarılı eldiven, birkaç gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara yeniden başlayabilecek.