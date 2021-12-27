Futbol Sivasspor’un 5 maçlık serisi sona erdi

Sivasspor’un 5 maçlık serisi sona erdi

Futbol

Sivasspor’un 5 maçlık serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor’a 3-0 mağlup olan DG Sivasspor’un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

27 Aralık 2021, Pazartesi 22:50 Son Güncelleme:
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Süper Lig’de bu sezonun 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’e 2-1 yenilen Sivasspor, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti. Bugün deplasmanda Kayserispor’a 3-0 yenilen kırmızı-beyazlı ekibin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Öte yandan Sivasspor, Kayserispor’a 2 maçın ardından yenildi.

SİVAS (İHA)

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