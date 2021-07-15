Futbol Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Petrocub oldu

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Petrocub oldu

Futbol

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Petrocub oldu

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor, 2. eleme turunda Moldova'nın Petrocub takımıyla maça çıkacak.

15 Temmuz 2021, Perşembe 23:47 Son Güncelleme:
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Türk temsilcisinin rakibini belirleyen turnuvanın 1. eleme turu rövanş karşılaşmasında, Moldova ekibi Petrocub, Kuzey Makedonya'nın Sileks takımını başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Petrocub, 90+5. dakikada Mihail Platica'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci turda Demir Grup Sivasspor'un rakibi oldu.

Petrocub ile Sileks takımı arasındaki ilk karşılaşma, 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

AA

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