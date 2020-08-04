Türkiye Sivas'ta 2 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı

Sivas'ta 2 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı

Türkiye

Sivas'ta 2 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 2 köy ve 1 mahalle sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

04 Ağustos 2020, Salı 23:00 Son Güncelleme:
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Valilik'ten yapılan açıklamada, "Corona virüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyonunun sağlanması amacıyla Yıldızeli ilçesine bağlı Ortaklar köyü, Navruz Yaylası köyü ve Merkez Reşadiye Mahallesi karantinaya alınmıştır. Köye ve mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi. 

Kent genelinde karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 11'e yükseldi.

DHA


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