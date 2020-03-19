AFAD Sivas’ta meydana gelen son dakika depreminin şiddetini 4.2 olarak duyurdu. AFAD'a göre yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Sivas olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssü olarak Tokat Almus’u belirtirken depremin şiddetini 4.1 olarak revize etti.deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 20 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Sivas Valisi'nden açıklama

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, depremin ciddi şekilde hissedildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybı veya maddi hasar oluşturacak bir durum oluşmamıştır. Şehrimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de kısa süre etkili olan depremle ilgili şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini söyledi.

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