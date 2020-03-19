Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı
Sivas Merkez 4.2 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı. AFAD depremin yaklaşık olarak 20 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirdi.
19 Mart 2020, Perşembe 11:21 Son Güncelleme:
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AFAD Sivas’ta meydana gelen son dakika depreminin şiddetini 4.2 olarak duyurdu. AFAD'a göre yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Sivas olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssü olarak Tokat Almus’u belirtirken depremin şiddetini 4.1 olarak revize etti.deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 20 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Sivas Valisi'nden açıklama
Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, depremin ciddi şekilde hissedildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybı veya maddi hasar oluşturacak bir durum oluşmamıştır. Şehrimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de kısa süre etkili olan depremle ilgili şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini söyledi.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1240551630946349058
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