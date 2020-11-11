Sivas’ta 6 mahalle karantinaya alındı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde iki köye bağlı altı mahalle corona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
11 Kasım 2020, Çarşamba 20:42 Son Güncelleme:
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Sivas Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Güzelyurt köyünün; Merkez, Budama ve Keçiini mahalleleri, Ortakent köyünün; Merkez, Eskiköy ve Damatlar mahalleleri Covid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Öte yandan köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.
SİVAS (İHA)
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