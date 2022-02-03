Türkiye Sivas'ta ayakta donmuş halde kurt bulundu!

Sivas'ta ayakta donmuş halde kurt bulundu!

Türkiye

Sivas'ta ayakta donmuş halde kurt bulundu!

Soğuk havanın etkili olduğu Sivas Suşehri'nde karlı arazide doğa yürüyüşüne çıkan bir grup ayakta donmuş kurt buldu.

03 Şubat 2022, Perşembe 13:21 Son Güncelleme:
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Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt ile karşılaştı. Kurdun yanına yaklaşan grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu fark etti. 3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 30’LARI GÖRMÜŞTÜ

Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu. Kentte 25 Ocak’ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.


Hüsnü Ümit AVCI/DHA


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