Türkiye Sivas’ta bir köy karantinaya alındı

Sivas’ta bir köy karantinaya alındı

Türkiye

Sivas’ta bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Gürün ilçesi Kaynarca köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

01 Eylül 2020, Salı 18:56 Son Güncelleme:
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Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Gürün ilçesi Kaynarca köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirdi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

SİVAS (İHA)


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