Türkiye Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Türkiye

Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Gürün İlçesi Tepecik köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 18:35 Son Güncelleme:
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Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak, vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Gürün İlçesi Tepecik köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığını bildirdi.

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Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

SİVAS (İHA)


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