Sivas´ta eksi 11 derecedeki konsere yoğun ilgi

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali akşam saatlerinde sıfırın altında 11 derecede devam etti. Atatürk ve Kongre Müzesi´nin yanında yer alan alana kurulan sahnede şarkıcı Reynmen, hayranlarıyla buluştu. Konser alanında eğlenenler renkli görüntüler oluşturdu..





Konser sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kış Festivali´ne çevre illerden de vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. Bilgin, "Gençlerimize, büyüklerimize her kesime Sivas´ın lezzetlerini ve güzelliklerini anlatıyoruz. Şehrimiz bir üniversitesi şehri ki bugün buradaki kalabalık sadece Sivas´tan değil. Meydanı gezerken gördük ki, Amasya, Tokat ve Kayseri gibi çevre illerden birçok genç buraya gelmiş.

Kışın Kış festivali yazın ise Gardaşlık Festivali ile Sivas´ta güzellikleri artırmaya devam edeceğiz" dedi. Konseri izleyen Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Afra Yazgül Binak(20), "Hava çok soğuk. Okulda final haftasındayız. Bütün öfkemi ve stresimi burada atmaya geldim. Kuşadası´nda yaşıyorum. Bu duruma alışığım ve buraya geldim. Zaten hareket halindeyiz. Hareket halinde olduğumuz için üşümüyorum" dedi.

Konserde eğlenen öğrencilerden Sedef Erdem(20) ise "Çorum´dan geliyorum. Sivas´ta hava aşırı soğuk. Ama şu an çok eğleniyorum. Konserden konsere gidiyoruz. Çok memnunum" diye konuştu.

DHA