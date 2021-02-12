Türkiye Sivas’ta etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı

Sivas’ta etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı

Türkiye

Sivas’ta etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı

Sivas’ta, yüksek kesimlerinde etkili olan kar ulaşımı aksattı. Kar ve tipi nedeniyle Geminbeli mevkisinde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

12 Şubat 2021, Cuma 23:08 Son Güncelleme:
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Sivas’ta akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar başladı. Kar, Zara ve Suşehri ilçesi sınırında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi’nde rüzgarın da etkisiyle tipiye dönüştü. Tipiye hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

DHA

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